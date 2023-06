Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, in prima zi de subscriere de actiuni in oferta de listare a Hidroelectrica la Bursa de Valori Bucuresti, investitorii au trimis ordine pentru achizitia a 3,4 milioane de actiuni H20, ceea ce la un pret de subscriere de 112 lei pe actiune inseamna

- Hidroelectrica face un pas important pentru listarea la Bursa de Valori București (BVB). Fondul Proprietatea, acționar minoritar, a anunțat joi noapte ca scoate la vanzare 17% din pachetul deținut, de aproape 20%, adica 78 milioane acțiuni, scrie Economedia.Intervalul de preț este de 94 – 112 lei per…

- Se apropie cea mai mare tranzactie de pe Bursa. Hidroelectrica are cale libera pentru cea mai mare listare din Europa in 2023: turcii de la WE Soda, care voiau 800 de milioane de dolari la Londra, au renuntat la IPO, scrie Ziarul Financiar.

- Tu ești pregatit de marea listare? Brokerul IFB Finwest faciliteaza accesul timisorenilor pentru a deveni printre primii acționari la Hidroelectrica, in cadrul celei mai mari listari de la Bursa de Valori București (P)

- Pe noul website www.ifbfinwest.ro, oricine poate sa iși deschida un cont pentru a beneficia de achiziția de acțiuni la cea mai profitabila companie de energie... The post Tu ești pregatit de marea listare? Brokerul IFB Finwest faciliteaza accesul aradenilor pentru a deveni printre primii acționari la…

- Hidroelectrica, principalul producator de energie electrica din Romania, anunța astazi intenția de a vinde pana la 20% din deținerea acționarului minoritar Fondul Proprietatea.S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (“Hidroelectrica” sau “Societatea”), principalul producator de energie electrica din Romania,…

- Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania, a anuntat oficial astazi intentia de listare la Bursa de Valori Bucuresti, prin vanzarea a unei parti de pana la 20% din detinerea actionarului minoritar Fondul Proprietatea.

- Zvonurile din piața sunt ca BERD (Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare), acționarul principal alaturi de Jabbar Kanani, actualul presedinte al Consiliului de Administratie al Agricover Holdinga, au refuzat oferta de preț facuta de marii investitori ai pieției romanești, și anume fondurile…