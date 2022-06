Subprefectul Sălajului, mort în urma prăbușirii acoperișului unui foișor, din cauza vântului puternic Subprefectul județului Salaj, Virgil Țurcaș, a murit, marți, dupa ce acoperișul unui foișor din Hurez s-a prabușit. Echipajele de urgența l-au gasit pe Țurcaș in stare critica, s-a incercat salvarea lui, insa, din pacate, fara rezultat, medicii fiind nevoiți sa declare decesul. „Imediat dupa nefericitul incident, subprefectul a fost preluat de catre echipajul de Terapie […] Articolul Subprefectul Salajului, mort in urma prabușirii acoperișului unui foișor, din cauza vantului puternic a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Drama in politica din Romania. Subprefectul județului Salaj, Virgil Țurcaș, a decedat la 52 de ani dupa ce acoperisul unui foisor unde se desfasura un eveniment s-a prabusit, din cauza vantului. Alti 3 oameni au suferit rani, in urma acestui incident. Acoperișul unui foișor din localitatea Hurez in…

- Subprefectul judetului Salaj, Virgil Turcas, a fost ranit grav, marti dupa-amiaza, in urma prabusirii acoperisului unui foisor smuls de o rafala de vant, in localitatea Hurez, el decedand la scurt timp de la producerea incidentului, in ciuda interventiei cadrelor medicale.

- Sfarșit dramatic pentru subprefectul județului Salaj. Aflat la un eveniment oficial in care se discuta despre problema gestionarii deseurilor, Virgil Turcas a murit dupa ce acoperișul unui foișor s-a prabușit peste el din cauza vantului. Alte trei persoane au fost ranite in urma incidentului. Incidentul…

- Subprefectul de Salaj, Virgil Țurcaș, a murit, marti, in urma prabusirii acoperisului unui foisor, in localitatea Hurez, unde fusese prezent la un eveniment. Alte trei persoane au fost ranite. Dupa incident, subprefectul a fost luat de catre echipajul de Terapie Intensiva Mobila (TIM) Zalau si a fost…

- Subprefectul judetului Salaj, Virgil Turcas, a murit, marți, dupa ce acoperisul unui foisor unde se desfasura un eveniment s-a prabusit, din cauza vantului. Alte trei persoane au fost ranite. Potrivit ISU Salaj, autoritațile au fost sesizate, marți, prin apel la 112 cu privire la faptul ca acoperișul…

- Peste 250 de gospodarii din satele Ulcani si Tamasu, ale comunei Dealu, au ramas fara curent electric marti dupa-amiaza, dupa ce vantul puternic a afectat posturile de transformare, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un incendiu de vegetație la periferia Atenei a distrus doua case și mai multe mașini. Flacarile au avansat rapid din cauza vantului puternic. Zeci de oameni au fost evacuați fara ca cineva sa fie ranit, in timp ce 130 de pompieri au fost trimiși in zona.

- Pompierii au intervenit, duminica dupa amiaza, pentru a asigura masurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor in cazul unui stalp de electricitate cazut intr-o gospodarie din localitatea Beleți-Negrești. Nu au fost raportate victime. La fața locului s-a deplasat și un echipaj specializat…