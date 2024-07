Stiri pe aceeasi tema

- Subprefectul PSD de Calarasi, Stan Ionut Petru, presedinte al Organizatei Judetene TSD, a demisionat joi și din functia ocupata in partid, in urma aparitiei in spatiul public a unor fotografii in care apare in ipostaze indecente. Potrivit CV-ului, acesta este absolvent de Teologie, conform News.ro.

- Pesedistul Ionut Petrus Stan, numit subprefect al județului Calarași anul acesta, a fost surprins in ipostaze uluitoare. La diverse petreceri a fost pozat in chiloți, dormind pe jos in lift, dansand cu un pistol in mana , injurand.sau mazgalit pe fata. Ionut Petru Stan a demisionat ca urmare a scandalului.…

- Recent, un incident controversat a avut loc intr-o tabara organizata pentru membrii Fanfarei Jegalia din județul Calarași. Mai mulți copii au fost umiliți de un profesor și padepsiți sa stea in genunchi pe asfaltul incins pentru a-și cere scuze dupa ce au facut galagie in seara precedenta. Copii umiliți…

- IQ-ul (coeficientul de inteligența) este ca un termometru pentru inteligența, masurand cat de rapid și eficient ne folosim mintea. Recent, a fost realizat un top precis al celor mai inteligenți romani in funcție de regiune, raportat la coeficientul IQ. Iata cum arata topul celor mai deștepți romani…

- Situație alarmanta in randul turiștilor. Mai mulți calatori au descoperit ca, in apartamentele inchiriate pe Airbnb, se aflau camere ascunse in dormitoare sau bai. Spionii aveau acces la imagini cu aceștia cand se schimbau de haine sau intrețineau relații intime. Turiști filmați in apartamente Airbnb…

- Viața de nabab. Baronul de Prahova Iulian Dumitrescu , cercetat de DNA sub control judiciar, a fost surprins la cel mai luxos hotel din lume, Burj al-Arab din Dubai, unde camera costa mii de euro. Imaginile au fost publicate de Puterea.ro. Iulian Dumitrescu, cercetat pentru luare de mita si fals in…

- Baronul PNL de Prahova Iulian Dumitrescu a anunțat ca demisioneaza „din toate funcțiile din partid” dupa ce a fost acuzat de DNA ca a luat o mita de 3,2 milioane de euro, dar, in realitatea, nu a demisionat. Este in continuare președinte al PNL Prahova și va candida pentru un nou mandat de președinte…