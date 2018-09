Subprefectul judetului Giurgiu, Adriana Putaru, a declarat ca, dupa confirmarea virusului de pesta porcina africana in localitatea Branistari, comuna Calugareni, autoritatile au trecut la inventarierea tuturor animalelor din gospodarii si a fost instituita o zona de protectie pe o raza de trei kilometri in jurul focarului. ''Pe o raza de trei kilometri in jurul focarului de pesta porcina africana confirmat intr-o gospodarie individuala din Branistari a fost instituita zona de protectie, iar pe o raza de zece kilometri este zona de supraveghere'', a spus, duminica, intr-o conferinta…