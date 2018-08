Subprefectul de Vaslui, mesaj către pacienți: ”Nu mai hăituiți medicii de familie” Subprefectul de Vaslui Mircea Gologan crede ca medicii de familie din județ sunt ”haituiți” de catre pacienți și ca acesta ar fi unul din motivele pentru care cadrele medicale refuza sa vina la cabinetele din mediul rural, unde exista in continuare un deficit mare de specialiști. In consecința, reprezentantul Prefecturii recomanda populației sa nu-i mai tot reclame pe medicii de familie la Casa de Asigurari de Sanatate pentru lucruri marunte, cum ar fi, de exemplu, mici intarzieri la program. Medicii de familie din județul Vaslui pleaca sau nu vin sa ocupe posturile libere și din cauza pacienților.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

