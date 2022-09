Stiri pe aceeasi tema

- Profesor apreciat, subprefectul de Timiș, Sorin Ionescu, ”dascalește” Consiliul Județean pentru ca nu ar avea grija cum trebuie de drumul județean dintre Timișoara și Mașloc. Ionescu a constatat, la randul sau, ceea ce se știa deja, ca pe drumul județean circula camioane cu depașiri de tonaj. Ionescu…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 6:00, am fost anunțați despre producerea unui incendiu la un gater, in comuna Chevereșu Mare. Au fost alertate forțe din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Timișoara, Stației Buziaș și Punctului de lucru Topolovațu Mare. La fața locului s-au deplasat ???????? ????????????????????????????????…

- Un nou drum care sa lege Autostrada A3 - satul Tauți (Florești) și Cluj-Napoca este propus spre finanțare.Consiliul Județean Cluj a inaintat catre Agenția de Dezvoltare Regionala (ADR) Nord-Vest, o propunere de construire și finanțare a unui nou drum județean care sa faca legatura intre Autostrada A3…

- Intervenții ale pompierilor, in noaptea de duminica spre luni, langa Timișoara. Salvatorii au fost chemați sa intervina dupa ce focul a cuprins aproximativ 20 de hectare de vegetație uscata intre Timișoara, Sacalaz și Sanmihaiu Roman. Incendiul se manifesta cu mai multe focare și nu a fost singura intervenție…

- E-Distributie Banat a comunicat lista actualizata cu intreruperile programate de curent, in Timișoara și in județ, in perioada 18 - 22 iulie, pentru administrarea și funcționarea rețelei in condiții cat mai bune.

- Agentia de turism As Tour din Timisoara propune o vacanta de vis intr-una dintre cele mai frumoase tari din punct de vedere turistic: Italia. E vorba de un circuit pe durata a zece zile, in timpul caruia vor putea fi admirate orase precum Roma si Napoli, existand insa si zile de relaxare pe plaja din…

- Inconștiența maxima pentru patru tineri, in weekend, in Timișoara și in județ. Ei sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși ca au urcat la volan deși consumasera droguri. Mai mult, unul dintre ei avea și o alcoolemie de 1 la mie in aerul expirat.