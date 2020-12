Ce pot castiga romanii in noaptea de Revelion. Premii puse in joc de Loteria Romana

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 15,84 milioane lei peste 3,25 milioane de euro . La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 642.600 de lei aproximativ 132.000 de euro… [citeste mai departe]