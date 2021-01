Stiri pe aceeasi tema

- Subprefectul de Timiș Elena Popa a murit in aceasta dimineața, la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara, unde se afla internata dupa ce fusese diagnosticata cu COVID-19. Elena Popa a facut o forma severa a bolii, fiind internata inca de la sfarșitul lunii decembrie…

- Spitalul din Piatra Neamț a solicitat un container pentru pacienții care au murit in incendiul de aseara. Morga spitalului era plina inca de dinainte de explozia de la ATI, in urma careia au murit zece oameni, potrivit Digi 24.Incendiul a fost semnalat in jurul orei 19:00, iar cand pompierii au ajuns…

- Un incendiu a izbucnit sambata seara la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean de Urgența din Piatra Neamț. Pacienții internați pe secție erau bolnavi Covid-19. Pana la ora 20.35, scrie Hotnews.ro, erau confirmați 10 pacienți morți, iar alte șapte persoane, inclusiv medicul de garda, in stare…

- Adrian Mihai Claudiu Cordos, primarul comunei hunedorene Sarmizegetusa, a murit vineri in sectia de Anestezie – Terapie Intensiva a Spitalului municipal Hunedoara, la doar doua zile dupa ce implinise 52 de ani, a transmis adevarul.ro. Potrivit reprezentantilor unitatii medicale, Mihai Cordos, diagnosticat…

- Un barbat de 43 de ani, angajat al Spitalului Județean Buzau, a murit dupa ce s-a infectat cu Covid-19. El lucra ca maseur in secția de Neurologie a unitații medicale. Laurențiu Gabriel Gabora avea 43 de ani și lucra ca maseur in secția de Neurologie a Spitalului Județean Buzau. El a contractat virusul…