Subprefectul de Călărași, care a apărut în imagini indecente, spune că a fost șantajat cu acele fotografii de cineva din anturajul său Subprefectul Stan Ionuț Petru, care a aparut in imagini indecente, a declarat sambata ca regreta și ca imaginile sunt dintr-o vreme in care avea „mai puțina minte”. „Imi asum acest lucru, și tocmai din acest motiv imi dau demisia de onoare din funcția publica deținuta”, a spus Ionuț Stan. Acesta spune ca este amenințat și […] The post Subprefectul de Calarași, care a aparut in imagini indecente, spune ca a fost șantajat cu acele fotografii de cineva din anturajul sau appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

