- Subprefectul Capitalei, Corneliu Carstea, s-a prezentat, marti, la Parchetul General urmand a face o declaratie in dosarul privind protestul din 10 august. In acelasi dosar au mai fost audiati pana acum prefectul Speranta Cliseru, primarul general, Gabrirela Firea, dar si viceprimarul Aurelian Badulescu,…

- Audieri pe tema violentelor de la protestul din 10 august Proteste 10 august 2018. Arhiva Foto: Agerpres Comisia de aparare din Senat a convocat, astazi, audieri pe tema violentelor de la protestul din 10 august. Au fost invitati ministrul de interne, Carmen Dan, coordonatorul interventiei…

- Carmen Dan, Viorica Dancila vor fi audiate in ancheta dupa violentele din 10 august. Pana in acest moment 17 plangeri penale au fost depuse impotriva Ministrului de Interne. Iar prefectul Capitalei a dat o declaratie deja la Parchet in contradictie cu Ministrul de Interne. De asemenea, Gabriela Firea, Primarul…

- Ludovic Orban a anuntat luni ca PNL va depune o plangere penala la Parchetul General impotriva ministrului de Interne, Carmen Dan, a prefectului Capitalei, Speranta Cliseru, si a altor actori politici si guvernamentali care au fost implicati in lantul decizional care a dus la reprimarea brutala a manifestatiilor…

