Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total de locuri vacante comunicat de angajatori 304 locuri vacante in urmatoarele ocupatiiDenumire ocupatieConditii de ocupareObservatiiconsilier administratia publica(consilier clasa I grad profesional superior)vechime minim 7 ani studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licen...

- *** Michelin angajeaza mecanici, electricieni si electromecanici. CV-urile se pot trimite pe adresa de email [email protected] *** Locația Brilliant City este in cautare de personal. In acest scop avem disponibil postul de bucatar. CV-urile se pot depune pe adresa de e-mail: [email protected]…

- S.C. CONEXTRUST S.A. angajeaza inginer cu experienta pentru compartiment calitate, electrician automatizare, dulgheri, fierari, muncitori necalificati, mecanic masini si utilaje, mecanic autogreder, excavatorist si buldoexcavatoristi. Oferim salarii... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Parlamentul grec a aprobat miercuri primul buget national prezentat de noul premier conservator Kyriakos Mitsotakis, al carui partid Noua Democratie a acces la putere in iulie, cu promisiuni de scaderi de taxe si creare de locuri de munca, transmite DPA, potrivit Agerpres.Bugetul este bazat…

- *** Angajez persoana avand cunostinte operare calculator (redactare) pentru birou de copiat acte. Relatii la telefon 0752 550 524 sau 0260 660 595 *** BELLINEA ANGAJEAZA ELECTRICIAN de intretinere si reparatie. Informatii la telefon 0260618101 sau 0758027202. *** BRANTNER ANGAJEAZA CONDUCATOR AUTO.…

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 26 noiembrie. Sunt vacante 570 locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. Unii dintre cei mai mari și importanți angajatori din județ, care recruteaza in permanența…

- Industria auto este vitala pentru dezvoltarea economica a Romaniei, asigurand 14% din PIB, 26% din exporturile Romaniei, dar si sute de mii de locuri de munca, a declarat, vineri, prim-ministrul Ludovic Orban. "In Romania, industria auto este industrie vitala pentru dezvoltarea economica…

- Platforma meserii.ro a stabilit ce scriu cei mai mulți elevi din invațamand in dreptul fișelor de calificare. Ce procent le revine celor care studiaza in invațamantul profesional, ce job-uri cauta și care sunt cele mai cautate meserii? Care sunt cele mai cautate meserii din Romania? Invațamatul are…