Au aparut imagini cu momentul in care submuniții, provenite cel mai probabil de la o racheta ATACMS, cad peste o plaja din Crimeea. Rusia a acuzat SUA ca are cea mai mare vina pentru atacul cu rachete de duminica impotriva Sevastopolului in peninsula anexata Crimeea, in care au murit trei civili – inclusiv doi minori