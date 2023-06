Stiri pe aceeasi tema

- A fost descoperita o zona cu resturi impraștiate care ar putea proveni de la submersibilul Titan. Acesta a disparut in apropierea epavei Titanicului, transmite BBC, citand Paza de Coasta americana. Experții evalueaza zona urmand ca datele sa fie prezentate intr-o conferința de presa. Un robot operat…

- Cautarea submersibilului Titan, disparut duminica in drum spre Titanic in Oceanul Atlantic, devine o acțiune contratimp, pentru ca nu exista oxigen pentru cele 5 persoane aflate pe nava decat pana joi la pranz. Dupa ce un sonar ar fi detectat zgomote de “lovituri” la intervale de 30 de minute provenind…

- Salvatorii care cauta submersibilul Titan, disparut in apropierea epavei Titanicului, si-au concentrat miercuri eforturile asupra unei zone indepartate din Atlanticul de Nord, unde au fost detectate zgomote submarine, desi oficialii au avertizat ca este posibil ca sunetele sa nu provina de la nava,…

- Experții in drept spun ca OceanGate, compania care organizeaza expedițiile la epava Titanicului, ar fi protejata de eventuale procese legate de dispariția submarinului Titan. Pasagerii de pe submarinul disparut au semnat o declarație pe proprie raspundere, care menționa de mai multe ori riscul de deces.,…

- Imagini video cu Stockton Rush, fondatorul și directorul executiv al OceanGate Expeditions, in care spune ca „a incalcat niște reguli” pentru a-și construi submersibilul au aparut pe internet, in condițiile in care operațiunea de salvare continua intr-un efort disperat de a gasi vasul disparut in Atlantic…

- Sub titlul „Roumanie : Blanchir le caractere des morts ? Pas dans ce cimetiere” materialul promoveaza Maramureșul și valorile tradiționale maramureșene și prezinta viața unor locuitori ai comunei Sapanța, care par sa aiba o relație speciala cu moartea. „La Sapanța, un sat ortodox din Romania, locuitorii…

- Parlamentul malaysian a adoptat luni o reforma juridica radicala privind eliminarea pedepsei obligatorii cu moartea, reducerea numarului de infractiuni pasibile de pedepsa capitala si abolirea pedepselor cu inchisoarea pe intreaga durata a vietii infractorului, relateaza Reuters.

- Madalina Crețan a rememorat un moment de la inceputul relației cu Nosfe. Artistul i-a dezvaluit ca simte ca va muri de tanar, insa ea nu a insistat prea mult pe acest subiect, crezand ca este o discuție superficiala de moment. Ce și-a dat seama acum.