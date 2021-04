Submarinul care a dispărut lângă Bali e considerat scufundat Submarinul care a disparut in largul insulei Bali cu 53 de oameni la bord s-a scufundat, a confirmat sambata marina indoneziana, transmite AFP. Marina a anuntat mai devreme ca a recuperat de pe mare mai multe resturi, dintre care unele provenind din interiorul navei, sugerand ca s-au produs pagube iremediabile. „Pe baza elementelor despre care credem ca provin de pe KRI Nanggala, am schimbat statutul submarinului din disparut in scufundat“, a indicat Yudo Margono, purtator de cuvant al marinei indoneziene, intr-o conferinta de presa. „Resturile gasite nu ar fi putut ajunge in afara submarinului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, marina a anuntat ca a recuperat de pe mare mai multe resturi, unele provenind din interiorul navei.”Pe baza elementelor despre care credem ca provin de pe KRI Nanggala, am schimbat statutul submarinului din disparut in scufundat", a indicat Yudo Margono, purtator de cuvant al marinei indoneziene,…

- Submarinul dat disparut in largul Bali, cu 53 de membri ai echipajului la bord, s-a ”scufundat”, a anuntat un purtator de cuvant al Marinei indoneziene, iar autoritatile cred ca echipajul si-a epuizat rezerva de oxigen, relateaza AFP. ”In baza unor elemente care credem provin de la KRI Nanggala,…

- Echipele de cautare din Indonezia au recuperat ceea ce se considera a fi resturi din submarinul cu care s-a pierdut contactul miercuri in largul insulei Bali, a anuntat sambata armata, transmit Reuters si AFP, citate de Agerpres.Șase nave de razboi, un elicopter și 400 de oameni sunt implicați in operațiunea…

- Indonezia a lansat miercuri o operațiune de cautare a navei care derula manevre in nordul insulei din Oceanul Indian, scrie BBC.Un submarin al Marinei indoneziene, cu 53 de oameni la bord, a disparut miercuri in apropierea insulei Bali, au anunțat oficialii de la Jakarta. Oficialii au demarat operațiunile…

- Marina indoneziana cauta un submarin care nu a mai raspuns dupa un exercițiu militar desfașurat miercuri, a informat un purtator de cuvânt al marinei, citat de Reuters. La bordul submarinului sunt 53 de persoane, potrivit primelor informații. Indonezia a cerut imediat ajutor de la Australia…

- Documente interne ale Pentagonului arata ca cel putin patru nave militare americane au fost vizate in mod repetat, in iulie 2019, de obiecte zburatoare neidentificate. Aceste incidente figureaza intr-un raport oficial care va fi prezentat Congresului american in iunie.

- Multe țari asiatice se bazeaza pe vaccinul AstraZeneca pentru a pune capat pandemiei de COVID-19, iar asta pentru ca serul este folosit in programele de inoculare din Australia, Coreea de Sud, Filipine, Vietnam, Thailanda și India. Unele țari s-ar putea confrunta cu probleme de aprovizionare. Dupa o…

- Ministerul de Externe a venit marți, 2 februarie, cu cateva precizari legate de situația turiștilor romani blocați in Mexic. “MAE precizeaza ca in perioada 30-31 ianuarie 2021, Ambasada Romaniei la Ciudad de Mexico a primit o serie de solicitari de asistenta consulara din partea unor cetateni romani…