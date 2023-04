Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii vrea sa cumpere submarine, nave vanatoare de mine și sa modernizeze navele purtatoare de rachete Ministerul Apararii cere Parlamentului sa aprobe noi achiziții militare majore. Armata vrea sa cumpere submarine militare, noi nave vanatoare de mine și sa modernizeze actualele nave…

- Ministrul apararii naționale, Angel Tilvar, și șeful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, se vor intalni miercuri, 12 aprilie, la sediul MApN, cu președintele Comitetului Militar al NATO, amiralul Robert Bauer, in cadrul vizitei pe care inaltul oficial aliat o

- Vechime in munca 2023. Cat trebuie sa plateasca un roman ca sa cumpere cinci ani. Explicații de la șeful Casei de Pensii Vechime in munca 2023. Cat trebuie sa plateasca un roman ca sa cumpere cinci ani. Explicații de la șeful Casei de Pensii Daniel Baciu, președintele Casei Naționale de Pensii, a explicat…

- Sambata, 18 martie, s-au implinit noua ani de cand Rusia a anexat ilegal peninsula ucraineana Crimeea. Cu aceasta ocazie, Kievul a emis o declarație in care afirma ca va „expulza” toate trupele ruse din teritoriile ocupate de Moscova din 2014 și pana in prezent. In schimb, președintele rus Vladimir…

- ”Elbit Systems Ltd. a castigat patru contracte pentru a furniza Ministerului Apararii Nationale din Romania modernizari de aeronave, precum si suite de razboi electronic, sisteme electro-optice cu infrarosu (EOIR) si sisteme Brightnite™ pentru elicopterele IAR 330. Pentru unul dintre contracte, compania…

- Un constructor din Turcia, care a lucrat si la metroul din Dubai, asociat cu doua companii autohtone, a castigat licitatia pentru proiectarea si executia Magistralei de Metrou din Cluj Napoca - cel mai mare contract pentru infrastructura de transport din Romania, potrivit RRA .Constructorul a calculat…

- Evgheni Prigojin, patronul grupului paramilitar privat Wagner, i-a acuzat marti pe ministrul apararii, Serghei Soigu, si pe seful Statului Major al armatei ruse, Valeri Gherasimov, de privarea luptatorilor sai de munitie si de incercarea de a distruge Wagner, in prezent protagonistul principalelor…

- La doar 18 ani, Juliette Lamour a castigat marele premiu la loterie, de 48 de milioane de dolari canadieni (aproximativ 35 de milioane de dolari), chiar la prima incercare, astfel ca a apelat imediat la un consilier financiar, adica la tatal ei Kevin, scrie BBC. Ea a devenit cel mai tanar canadian care…