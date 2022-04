In Marea Britanie, instalațiile sensibile au spionate de drone chineze intre 2019 și 2021. Serviciile britanice spun ca aceste dispozitive au fost operate de agenți ai serviciilor secrete chineze. Aceasta dezvaluire vine in urma avertismentelor șefilor serviciilor de informații din Regat, care au afirmat ca Beijingul intenționeaza sa fure cele mai sensibile secrete britanice. Astfel, […] The post Submarinele nucleare britanice, spionate de dronele Chinei. Cele mai sensibile secrete ajung la Beijing first appeared on Ziarul National .