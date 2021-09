Peste 40 de concerte și proiecte cultural-artistice pe scenele Jazz in the Park din Cluj-Napoca

Un număr de 37 de trupe din ţară şi din străinătate vor concerta în cadrul festivalului Jazz in the Park, care are loc la Cluj-Napoca, în perioada 2-5 septembrie. „O nouă ediţie Jazz in the Park se deschide azi,… [citeste mai departe]