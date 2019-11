Stiri pe aceeasi tema

- "Toate cercetarile sociologice care le-am facut incepand cu trei luni inainte de alegeri au indicat foarte clar ca presedintele Iohannis castiga in turul doi la o diferenta foarte mare, cu orice candidat", a declarat presedintele PNL marti seara, la Romania TV. Premierul a catalogat drept…

- Ludovic Orban a comentat, marți seara, la Romania TV, in emisiunea lui Victor Ciutacu, zvonul potrivit caruia Viorica Dancila a amenințat, in ședința CEX a PSD, cu retragerea din cursa prezidențiala.”De ce sa se retraga? Parca cerea dezbatere. Nu știu ce se intampla la ei in partid.”, a declarat…

- „Nu poate exista insa nicio dezbatere cu un candidat al unui partid care a guvernat impotriva romanilor trei ani de zile”, a transmis Klaus Iohannis intr-un mesaj pe pagina de Facebook. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat strategia președintelui Iohannis. „Orice pretext este…

- "Sunt singurul lider al opozitiei din Romania, pentru ca nu am mai vazut pe nimeni sa faca opozitie la Klaus Iohannis. Dimpotriva, am vazut partide care au ascultat ordinul de la Cotroceni, s-au aliniat, au votat o motiune, au votat un Guvern, deci nu vorbim de opozitie. Nu am predat mandatul…

- Candidatul Aliantei USR PLUS la alegerile prezidentiale, Dan Barna, a reiterat, vineri, intr-o declaratie de presa, necesitatea unei dezbateri publice intre principalii candidati aflati in cursa alegerilor pentru Cotroceni. „Vreau sa-l invit din nou pe presedintele Klaus Iohannis, pe inca premierul…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat sambata, in cadrul evenimentului de lansare a candidaturii la Presedintie a liderului PSD, Viorica Dancila, ca Romania are nevoie de un presedinte...

- "Acelasi lucru i-am cerut si noi premierului - sa nu mai nominalizeze un alt candidat de comisar european fara consultarea presedintelui Romaniei si fara respectarea legii in baza careia premierul este obligat ca, inainte de a trimite propunerea, sa audieze candidatul in comisiile de specialitate…

- Printre calitatile pe care trebuie sa le aiba un lider, fie ca se afla in prima pozitie, fie ca este doar in linia a doua de decizie, este rezistenta la opiniile critice la adresa lui. Daca il cearta seful trebuie sa lase capul in jos si sa spuna „am inteles sefu’, imi pare rau!” si sa faca in continuare…