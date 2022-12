Subiectul Schengen nu apare explicit pe agenda Consiliului European de azi de la Bruxelles

Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a anunțat ca Romania nu va ataca votul din JAI la Curtea Europeana de Justiție. Singura soluție e diplomația, a mai spus președintele. Pe de alta parte, președintele a precizat ca nu trebuie sa ne facem speranțe mari. Urmatoarea decizie privind aderarea țarii noastre la Schengen ar putea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, cu privire la esecul aderarii la Schengen, ca „vinovatii nu se gasesc in Bucuresti, nici in Romania”. „Am vazut ca exista multi sfatuitori publici care creeaza asteptari legate de Consiliul de astazi si de maine. Pot sa va spun din capul locului ca voi…

- Presedintele Klaus Iohannis, aflat astazi la Bruxelles pentru Summit-ul UE-ASEAN, a anuntat ca nu va exista un boicot din partea Romaniei la adresa Austriei. Presedintele a atras atentia ca boicotul nu reprezinta o atitudine prin care Romania va intra in Schengen, potrivit antena3.ro. „Avem o agenda…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a informat pe ambasadorii statelor membre UE ca va ridica problema aderarii Romaniei la Schengen in Consiliul European din 15 decembrie. Presedintele Klaus Iohannis a avut, marti la Palatul Cotroceni, o intrevedere cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditati…

- Romania trebuie sa convinga Austria pana la urmatorul Consiliu JAI, din martie 2023, daca vrea sa repuna in discuție subiectul primirii ei in Schengen, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Lucian Bode. Ministrul Bode a facut aceasta declarație luni, 12 decembrie 2022. Ministrul de Interne a estimat…

- Proiectul Deciziei privind aderarea Romaniei la spatiul Schengen figureaza in continuare pe agenda Consiliului JAI din 8 decembrie 2022, spun surse guvernamentale pentru G4Media, care confirma informatia ca Olanda nu se mai opune aderarii tarii noastre. "Conform practicii, Comitetul Reprezentantilor…

- Consiliul JAI, format din miniștrii de Interne și ai Justiției din statele membre UE, se reunesc pe 8 și 9 decembrie, la Bruxelles, iar primul punct pe ordinea de zi este aderarea Romaniei, Bulgariei și Croației la Spațiul Schengen, potrivit temelor de pe agenda, anunțate de Consiliul UE, relateaza…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a primit marți, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul de Stat al SUA, Antony Blinken, aflat in vizita in Romania, in contextul participarii la reuniunea miniștrilor de externe ai statelor membre NATO și al aniversarii, anul acesta, a 25 de ani de la lansarea Parteneriatului…