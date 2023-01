Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat miercuri ca incepand cu luna martie o sa fie o scadere mai vizibila a inflatiei, o reducere graduala, mentionand ca Guvernul si-a propus ca pana la finalul anului 2023 inflatia sa aiba o singura cifra. „Inflatia creste mai repede decat scade si e bine sa…

- Continue reading BNR: Creșterea economiei a incetinit semnificativ in ultimele doua trimestre din 2022, iar consumul populației a ramas in urma investițiilor la formarea creșterii. Intențiile de angajare din companii s-au redus din nou. Inflația va scadea in primul trimestru din 2023 și va ajunge la…

- Expertul economic de la Expert-Grup Stas Madan este de parere ca „anul 2023 va fi in continuare un an destul de dificil, deoarece principalul element care a dus la descreșterea economica din anul trecut, și anume impactul razboiului din Ucraina, va ramane sa se rasfranga destul de substanțial asupra…

- Cu toate ca trecem printr-o perioada dificila, economia Romaniei a crescut acest an peste așteptari. Chiar și in acest context, romanii sunt tot mai impovarați de creșterea prețurilor. Alex Milcev, lider al departamentului de Asistenta fiscala si...

- benzinPremierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, ca Guvernul nu va mai prelungi masura de compensare cu 50 de bani a pretului la carburant, dar este pregatit sa o aplice din nou in cazul in care „preturile vor avea o evolutie care sa depaseasca puterea de cumparare” a cetatenilor, informeaza AGERPRES…

- Puterea medie de cumparare pe cap de locuitor in Europa in 2022 este de 16.344 EUR. Cu toate acestea, exista diferențe mari intre cele 42 de țari: Liechtenstein, Elveția și Luxemburg au o putere de cumparare semnificativ mai mare decat restul Europei, in timp ce puterea de cumparare in Kosovo, Moldova…

- Puterea de cumparare a romanilor este cu 51% mai mica decat media europeana, arata un studiu GfK, potrivit caruia puterea medie de cumparare in Romania este de 8.017 euro pe cap de locuitor.

- ”Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a scazut la valoarea de 34,7 puncte. Aceasta situatie s-a datorat scaderii, cu 12,5 puncte a componentei de anticipatii si cu 8 puncte a componentei de conditii curente. Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni a scazut,…