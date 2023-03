Subiecte psihologie simulare Bacalaureat 2023. Ce au avut elevii de rezolvat Liceenii au susținut miercuri, 29 martie, simularea pentru bacalaureat la psihologie, una dintre probele la alegere ale profilului. Examenul se va desfașura in iunie. Scopul testarilor este ca elevii sa se familiarizeze cu structura bacalaureatului. UPDATE ora 12:37: Elevii de clasa a XII-a care au dat astazi simularea proba la alegere a examenului de Bacalaureat 2023 la Psihologie, au avut, printre altele, de formulat un argument prin care sa respinga afirmația ca „Inteligența este o aptitudine speciala”, potrivit Edupedu.Sursa: EdupeduSursa: EdupeduSursa: EdupeduFiecare dintre cele trei subiecte… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

