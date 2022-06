Subiecte matematică Evaluarea Națională 2022 Clasa a VIII – a Elevii care au terminat clasa a VIII-a au susținut, astazi, proba scrisa la Matematica din cadrul Evaluarii Naționale, dupa ce pe 14 iunie au susținut proba de Limba și literatura romana. Acestea sunt subiectele la Matematica la Evaluarea Naționala 2022: Subiecte Matematica Evaluarea Naționala 2022 Astazi, 16 iunie, a avut loc examenul la Matematica la Evaluarea Naționala 2022 pentru elevii care au terminat clasa a VIII-a. Subiectele la matematica pentru absolvenții clasei a 8-a evalueaza competențele și conținuturile din programa conceputa de Ministerul Educației, iar baremele de evaluare și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

