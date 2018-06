Elevii de clasa a VIII-a vor da o noua proba a Evaluarii Naționale. Dupa ce au trecut peste proba scrisa la Limba Romana, care s-a desfașurat luni, elevii vor da proba la Matematica. Mii de elevi din Timiș sunt așteptați la examen.

"Din pacate, examenele de azi sunt neadaptate la gandirea și la modul de percere a informației pentru copilul din ziua de azi. Examenele noastre sunt invechite, in marea majoritate sunt șabloane care se repeta in fiecare an. Astfel, pe parcursul pregatirii, copilul pierde ideea principala a educației: de a accede la competențe, de a avea cunoștințe care sa…