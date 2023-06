Stiri pe aceeasi tema

- Absolvenții de clasa a XII-a susțin astazi, 26 iunie, prima proba la examenul de Bacalaureat 2023, cea la Limba romana. Potrivit datelor transmise de Ministerul Educației, peste 130.500 de elevi s-au inscris in acest an la examen.

- Bacalaureat 2023. La ce ora incepe proba scrisa la Limba și Literatura Romana. Incepe examenul de Bacalaureat 2023. Elevii claselor a XII-a și nu numai susțin prima proba scrisa, luni, 26 iunie, la Limba și Literatura Romana. Bacalaureat 2023. La ce ora incepe proba scrisa la Limba și Literatura Romana…

- Peste 2200 de absolvenți de liceu din Alba incep luni examenul de Bacaluareat. Ce este interzis sa faci in sala de examen Examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2023, incepe luni, 26 iunie, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Marți, 27 iunie, se va desfașura proba obligatorie…

- Subiecte Matematica Evaluarea Naționala 2023. Ce le-a picat elevilor. Proba la Matematica de la Evaluarea Naționala 2023 a fost susținuta miercuri, 21 iunie, de elevii claselor a VIII-a. Ce subiecte le-au picat elevilor la Matematica la Evaluarea Naționala 2023? Ministerul Educației urmeaza sa publice…

- 2625 de elevi din Bistrița-Nasaud s-au inscris la examenul de Evaluare Naționala, potrivit Inspectoratului Școlar Bistrița-Nasaud. Examenul de Evaluarea Naționala a inceput in aceasta dimineața, la ora 9. In 21 iunie 2023 se desfașoara proba scrisa la Matematica. In 22 iunie – proba la Limba și literatura…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a declarat joi, dupa ședința in care Guvernul a adoptat memorandumul privind majorarile salariale acordate personalului din Educație, ca probele de competențe de la Bacalaureat se amana pentru zilele de 14-23 iunie iar datele pentru probele scrise nu se modifica. Probele…

- Ministerul Educației a transmis miercuri ca 30.600 de elevi inscriși in clasele a XII-a sau a XIII-a au chiulit, potrivit datelor colectate de insituție, fiind cel mai mare numar de absenți de la o proba din aceasta sesiune de simulari, scrie Edupedu . Numarul de absenți a avut o creștere constanta…