SUBIECTE ISTORIE BACALAUREAT 2018 sesiunea august - septembrie EDU.RO. SUBIECTE şi BAREME de corectare la Bacalaureat 2018 SUBIECTE ISTORIE BACALAUREAT 2018 sesiunea august - septembrie. Absolvenții de clasa a XII-a din cadrul profilului UMAN au susținut miercuri cea de-a doua proba scrisa din cadrul examenului de BACALAUREAT 2018 la ISTORIE. Reamintim faptul ca pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, cumulativ: sustinerea tuturor probelor de evaluare a competentelor lingvistice si digitale; sustinerea tuturor probele scrise si obținerea notei 5 la fiecare dintre acestea; obtinerea mediei 6 cel putin, la probele scrise. sustinerea tuturor probelor de evaluare a competentelor lingvistice si digitale; sustinerea tuturorscrise si obținerea notei 5 la fiecare dintre acestea;mediei 6 cel putin, lascrise. REZULTATE BACALAUREAT… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Bac 2018 toamna, probe matematica și istorie. Emoții mari pentru cei care susțin examenul maturitații! Sesiunea de toamna a examenului de Bacalaureat continua, miercuri, cu proba obligatorie a profilului, respectiv Istorie in cazul elevilor de la profilul uman si Matematica, pentru elevii de la profilul…

- Absolvenții de liceu susțin, miercuri, proba obligatorie a profilului, din cadrul examenului de Bacalaureat, sesiunea a doua, la matematica sau istorie, in funcție de profilul pe care l-au terminat. Citește și Modele de subiecte si bareme la bacalaureat Luni avut loc proba la romana, marți, la limba…

- Examenul de Bacalaureat 2018, sesiunea a doua, continua miercuri, 22 august, cu proba scrisa obligatorie a profilului, respectiv Matematica sau Istorie. Primele rezultate vor fi cunoscute pe 1 septembrie. CITEȘTE ȘI: BACALAUREAT 2018, sesiunea a doua: MODELE de SUBIECTE pentru proba de Limba si literatura…

- Luni, 20 august, incepe a doua sesiune a examenului de Bacalaureat din acest an. Peste 600 de tineri din Alba sunt asteptati sa sustina probele. Prima testare este cea scrisa, la Limba si literatura romana (proba Ea). Probele orale incep din 24 august, iar primele rezultate vor fi cunoscute pe 1 septembrie.

- Luni, 20 august, incepe a doua sesiune a examenului de Bacalaureat din acest an. Peste 600 de tineri din Alba sunt asteptati sa sustina probele. Prima testare este cea scrisa, la Limba si literatura romana (proba Ea). Probele orale incep din 24 august, iar primele rezultate vor fi cunoscute pe 1 septembrie.…

- EDU.RO REZULTATE BACALAUREAT 2018: Primelor rezultate vor aparea in centrele de examen si pe site-ul bacalaureat.edu.ro pe data de 4 iulie, pana la ora 12:00. In aceeasi zi, vor putea fi depuse contestatiile, in intervalul orar 12:00 – 16:00. Rezultatele finale la Bac 2018 vor fi facute publice in…

- Primele rezultate ale examenului de bacalureat, sustinut de peste 136.800 de candidati din toate promotiile, vor fi afisate in centrele de examen si pe site-ul bacalaureat.edu.ro miercuri. Tot in cursul zilei, intre orele 12:00-16:00, vor putea fi depuse contestatiile, Probele scrise ale examenului…

- EDU.RO REZULTATE BACALAUREAT 2018: Primelor rezultate vor aparea in centrele de examen si pe site-ul bacalaureat.edu.ro pe data de 4 iulie, pana la ora 12:00. In aceeasi zi, vor putea fi depuse contestatiile, in intervalul orar 12:00 – 16:00. Rezultatele finale la Bac 2018 vor fi facute publice in…