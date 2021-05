SUBIECTE INTERZISE. Cine a DIVIZAT blocul ACUM în trei partide Spațiul public este intoxicat sistematic cu o teza falsa - unioniștii, cica, n-au fost în stare sa se uneasca, motiv pentru care votanții unioniști trebuie sa voteze cu... moldoveniștii și propaganiștii pro-ruși din PAS. Blocul ACUM a fost rupt în trei, &"analiștii și ongiștii&" tac mâlc În anul 2017, PAS și Platforma DA au anunțat ca vor forma o platforma comuna pentru alegerile parlamentare. În decembrie 2018, Nastase și Sandu au semnat acordul de constituire a blocului ACUM. La alegerile din 24 februarie 2019, blocul ACUM a… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

