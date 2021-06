Doar doua zile ii mai despart pe elevii clasei a XII-a de cel mai important examen din viața lor de pana acum, Bacalaureatul. In unele cazuri, invațatul a mers ca pe roate, iar operele literare nu le-au dat prea mari batai de cap, iar in alte cazuri, elevii vor sa faca tot posibilul pentru a afla subiectele in avans. In aceste condiții, mai multe subiecte false au fost vandute pe Instagram, cu 50 de lei.