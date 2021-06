Subiecte Evaluare Națională 2021 Limba și literatura română. Au început examenele Subiecte Evaluare Naționala 2021 Limba și literatura romana. Absolvenții claselor a VIII-a susțin azi examenul la Limba și literatura romana, prima proba din cadrul Evaluarii Naționale 2021. Subiectele la Evaluare Naționala 2021 sunt diferite de anii trecuți, deoarece sunt structurate dupa modelul testelor PISA. Candidații care susțin zilele acestea examenul de Evaluare Naționala 2021 așteapta cu nerabdare cele doua probe scrise, pentru ca mai apoi sa afle ce note au luat și la ce licee pot sa se inscrie. Anul școlar 2020-2021 a fost unul deosebit, deoarece din cauza pandemiei elevii au susținut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Evaluarea Naționala incepe, marti, cu proba scrisa la Limba si literatura romana, fiind inscrisi 131.177 de elevi. Examenul are loc in 3.850 de centre si incepe la ora 09.00. Potrivit Calendarului de desfasurare a Evaluarii Nationale, joi, va fi susținuta proba la Matamatica, iar in cursul zilei de…

- Peste 131.000 de absolventi ai clasei a VIII-a sunt inscrisi pentru a sustine Evaluarea Nationala. Din acest total, 12.006 de elevi sunt in municipiul Bucuresti. Evaluarea Nationala se va desfasura in perioada 22 iunie – 4 iulie 2021, informeaza Ministerul Educatiei. Examenul incepe marti, 22 iunie,…

- In perioada 22 iunie-4 iulie 2021 se va desfașura Evaluarea Naționala pentru absolvenții clasei a VIII-a. Un numar de 131.177 de absolvenți ai clasei a VIII-a, dintre care 12.006 in municipiul București, sunt inscriși pentru susținerea examenului. Calendarul examinarii Examenul incepe marți, 22 iunie,…

- Evaluarea Naționala pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII 2021) se va desfașura in perioada 22 iunie – 4 iulie 2021. Un numar de 131.177 de absolvenți ai clasei a VIII-a, dintre care 12.006 in municipiul București, sunt inscriși pentru susținerea examenului, conform situației centralizate de catre…

- Social Au inceput inscrierile pentru Evaluarea Nationala/ La simularea examenului, in Teleorman s-au inscris peste 2.000 de candidați iunie 7, 2021 12:52 Absolventii clasei a VIII-a se pot inscrie, incepand de luni, 7 iunie, și pana vineri, 11 iunie, pentru sustinerea examenului de Evaluare Nationala,…

- Absolventii clasei a Vlll-a se pot inscrie, incepand de luni, pentru sustinerea examenului de Evaluare Nationala. Inscrierile se pot face pana pe 11 iunie. In cadrul Evaluarii Naționale, elevii vor sustine examene scrise la Limba si literatura romana si la Matematica, iar acolo unde este cazul, si la…

- exaPotrivit calendarului de organizare și desfașurare a Evaluarii Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII) in anul 2021, in data de 16 aprilie au fost comunicate rezultatele obținute de elevii care au participat la probele scrise (29 – 31 martie 2021). Centralizarea datelor comunicate…

- Simularea examenelor naționale, amanata in Timișoara și in localitațile periurbane din cauza carantinei, va avea loc in perioada 12-21 aprilie. ISJ Timiș a stabilit programul susținerii simularii la probele scrise, la examenul de Bacalaureat și la Evaluarea Naționala. Pentru examenul de Evaluare Naționala:…