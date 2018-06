Stiri pe aceeasi tema

- Candidatii la bacalaureat sustin ultima proba joi. Afisarea primelor rezultate, care se va face in centrele de examen si pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevazuta pentru data de 4 iulie, pana la ora 12,00. In aceeasi zi, vor putea fi depuse contestatiile, in intervalul orar 12,00 - 16,00. Rezultatele…

- Examenele pentru elevii de clasa a XII-a se incheie astazi cu ultima proba scrisa la Bacalaureat 2018, unde liceenii avut de ales sa rezolve subiecte la Chimie, Fizica, Logica, Sociologie, Psihologie, Economie si Filosofie. Mediafax va prezinta subiecte si barem la BAC 2018 pentru aceste probe, imediat…

- BAC 2018 SUBIECTE GEOGRAFIE. Liceeni de clasa a XII-a sustin joi ultima proba scrisa din cadrul examenului de Bacalaureat 2018, proba la alegere a profilului. Ei au avut de ales intre una dintre disciplinele Biologie, Geografie, Fizica, Chimie, Informatica, Logica, Economie, Psihologie, Filosofie si…

- Astfel, candidatii la diploma de bacalaureat, in functie de profilul liceului absolvit, vor sustine astazi proba scrisa Geografie, Logica si argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie sau Filosofie, in cazul celor proveniti de la filiera umana, iar cei de la filiera reala pot sustine examenul la…

- Subiectele de la proba de Matematica a Bacalaureatului 2018 vor fi publicate de Portal Invatamant imediat ce vor fi comunicate de catre Ministerul Educatiei. Tot miercuri elevii care au absolvit clasa a XII-a la Profilul Umanist sustin proba scrisa la disciplina Istorie. Ultima evaluare scrisa este…

- Examenul de Bacalaureat 2018, sesiunea iunie-iulie, continua astazi cu proba obligatorie a profilului, respectiv Istorie in cazul elevilor de la profilul uman si Matematica, pentru elevii de la profilul real. Maine, 27 iunie, elevii vor susține ultima proba a examenului de Bacalaureat, cea la alegere,…

- In perioada 25 ndash; 30 iunie 2018, se desfasoara probele scrise din cadrul examenului de bacalaureat national, sesiunea iunie iulie 2018, conform calendarului: 25 iunie 2018 ndash; Limba si literatura romana proba E a 26 iunie 2018 Limba si literatura materna proba E b 27 iunie 2018 Proba obligatorie…

- Olimpicii sustin, miercuri, cea de a treia proba scrisa din cadrul examenului de Bacalaureat. Aceasta se da la disciplina aleasa de candidati in functie de profilul studiat: Geografie, Stiinte Socio-Umane (Filosofie, Economie, Sociologie, Psihologie) pentru elevii de la Profilul Umanist, respectiv Chimie,…