SUBIECTE BIOLOGIE BACALAUREAT 2018. Ce s-a dat la proba la alegere SUBIECTE BIOLOGIE BACALAUREAT 2018. Elevii de clasa a XII-a sustin joi ultima proba scrisa de la Bacalaureatului, proba la alegere a profilului, multi dintre ei alegand sa rezolve subiecte la biologie la BAC 2018. SUBIECTE BIOLOGIE BACALAUREAT 2018 SUBIECTE BIOLOGIE BACALAUREAT 2018. La inscrierea la bacalaureat 2018, elevii au putut opta pentru a rezolva subiecte la biologie, din programa fie de „Biologie vegetala si animala", fie de „Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana". La probele scrise la BAC 2018 accesul candidatilor in centrele de examen se face in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- BAC 2018 Elevii de clasa a XII-a vor da joi ultima proba de la examenul de bacalaureat, la una dintre urmatoarele opt materii: geografie, biologie, fizica, economie, chimie, filosofie, sociologie sau informatica.

- Documente atasate: Bareme istorie Bac 2018 Subiecte istorie Bac 2018 BAREME si SUBIECTE ISTORIE BAC 2018: Elevii care au dat, miercuri, proba la Istorie a Bacalaureatului 2018 au avut, la primul subiect, de analizat statul roman modern, la al doilea subiect, Evul mediu, iar la al treilea subiect,…

- Ce subiecte au picat la BAC Limba si Literatura romana. Vedeti aici subiectele si baremul de corectare. Elevii care au sustinut, luni, proba scrisa a examenului de Bacalaureat au avut de analizat, la subiectul al treilea, la profilul real, poezii de Mihai Eminescu sau Tudor Arghezi, iar…

- Subiecte Romana BAC 2018. Incep emoțiile mari pentru absolvenții clasei a XII a! Luni, 25 iunie, are loc proba scrisa la limba și literatura romana. Tinerii așteapta sa vada cum se descurca cu subiectele. Conform datelor furnizate de edu.ro, la aceasta sesiune de vara a examenului de Bacalaureat…

- BACALAUREAT 2018 EDU.RO: SUBIECTE ROMANA BAC 2018. Probele scrise ale examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018, incep luni, 25 iunie, cu testul de Limba si literatura romana - proba E)a). Marti, 26 iunie, se va desfasura proba la Limba si literatura materna - E)b): maghiara, germana,…

- BACALAUREAT 2018 la Istorie. Proba are loc miercuri și este cea obligatorie profilului. Mai apoi, joi are loc proba la alegere a profilului și specializarii. Aproape 140.000 de candidați din toate promoțiile s-au inscris pentru a susține probele scrise la Bacalaureat 2018 . Istoria este a treia proba…

- BACALAUREAT 2018 la Limba și literatura romana. Aproape 140.000 de absolvenți de liceu s-au inscris pentru a susțina probele scrise ale primei sesiuni a examenului de Bacalaureat 2018 care va incepe luni cu examinarea la limba și literatura romana. Probele scrise ale examenului de Bacalaureat au loc…

- Saptamana de foc pentru absolventii clasei a XII-a/ Probele scrise ale Bacalaureatului incep cu Limba si literatura romana in Social / on 22/06/2018 at 12:32 / Saptamana debuteaza cu emotii pentru peste 2.200 de absolventi ai clasei a XII-a din judet, care vor sustine, in perioada 25-28 iunie, probele…