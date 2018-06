BACALAUREAT Romana 2018. Elevii care au absolvit clasa a XII-a sustin luni, 25 iunie, prima proba la BAC, cea de Limba si Literatura Romana. Mediafax.ro publica in exclusivitate subiectele si baremul la BAC 2018 pentru examenul la limba romana. Elevii vor afla primele REZULTATE ale examenului de BACALAUREAT in 4 iulie 2018, iar rezultatele finale vor fi afisate in data de 9 iulie.