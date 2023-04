Stiri pe aceeasi tema

- Primul lungmetraj filmat in spatiu a avut premiera in cinematografele rusesti joi, in vreme ce Moscova se bucura sa invinga un proiect rival de la Hollywood pe fondul unei confruntari cu Occidentul, scrie The Guardian.„The Challenge” este despre un chirurg trimis pe Statia Spatiala Internationala…

- Primul lungmetraj de fictiune filmat pe orbita Pamantului a fost lansat joi in cinematografele din Rusia, cu un titlu deosebit de evocator in contextul noilor ambitii spatiale ale Moscovei in fata Washingtonului: "Provocarea", informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Vicepremierul rus Alexander Novak a declarat ca Moscova trebuie sa se concentreze pe majorarea exporturilor de energie catre tarile asa-zis "prietenoase", asa cum livrarile de petrol rusesc spre India au crescut anul trecut de 22 de ori, transmite Reuters. Veniturile din energie au reprezentat anul…

- Sanctiunile internationale conduse de SUA impotriva Rusiei au inceput sa erodeze dominatia de zeci de ani a dolarului in tranzactiile internationale cu petrol, deoarece majoritatea tranzactiilor cu India, principalul client al Rusiei pentru titeiul livrat pe mare, au fost incheiate in alte valute,…

- Uniunea Europeana a adoptat ieri un al zecelea pachet de sanctiuni la adresa Rusiei si a transmis ca va continua sa sporeasca presiunea pe care o pune pe Moscova pana cand Ucraina este eliberata. Noile sanctiuni vizeaza, printre altele, sectorul bancar si sunt gandite sa impiedice accesul Rusiei la…

- Rusia a mai facut in pas in direcția dinamitarii stabilitații și securitații internaționale. La inițiativa lui Vladimir Putin, parlamentul de la Moscova a aprobat suspendarea participarii Rusiei la singurul tratat care mai pastra cat de cat un echilibru pe linia dezarmarii

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a anuntat duminica, 19 februarie, un nou pachet de sanctiuni ce vizeaza sectorul financiar al Rusiei, in efortul de a viza rezervele Moscovei care sunt destinate razboiului, informeaza Dpa și Agerpres . Sanctiunile afecteaza nu doar reprezentantii sectorului…

- SUA au inclus miercuri pe lista cu sanctiuni 22 de persoane si entitati pentru ca au ajutat industria de aparare a Rusiei sa evite sanctiunile SUA pe fondul razboiului declansat de Moscova impotriva Ucrainei, relateaza EFE. Departamentul Trezoreriei american a explicat intr-un comunicat ca cei sanctionati…