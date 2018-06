Suberek de Dobrogea Pentru aluat In faina cernuta punem uleiul, oțetul și apa, și amestecam totul. Mai putem adauga faina daca mai este necesar ca aluatul sa se desprinda cu ușurința de pe maini.

Se imparte aluatul in doua parti egale, se formeaza o bagheta, care de portioneaza cu ajutorul cutitului in parti egale, cat sa iti incapa in palma si sa faci o mingiuta, pe care cu un sucitor infainat bine, o intinzi in foaie subtirica.

Pun compozitie de carne numai pe o jumatate de foaie, impaturesc cu cealalta jumatate, presez marginile cu degetele sau o furculita si la prajit cu ele! Copiii nu mai au… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

