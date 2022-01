Sub-varianta Omicron înaintează. Nu este neapărat un semn rău, dar trebuie să fim vigilenți! O sub-varianta a Omicron, numita BA.2, caștiga teren in tot mai multe țari. Datele venite din Danemarca, unde aceasta sub-varianta este deja responsabila de jumatate din noile cazuri de infecții, nu indica și o creștere a numarului pacienților spitalizați. La Amsterdam, BA.2 inregistreaza intre 2% și 4% infectari, transmite ”7sur7”. BA.2 nu este o noua varianta a virusului, ci un fel de ”frate geaman al Omicron”. Potrivit Organizației Mondiale a Sanatații, Omicron are trei sub-variante: BA.1, BA.2 și BA.3. La sfarșitul anului, peste 99% din infecțiile cu Omicron studiate erau de tipul BA.1. Totuși,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

