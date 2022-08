SUB TEROAREA RUSĂ: Ziua Naţională a Ucrainei Ziua Nationala a Ucrainei este marcata astazi, 24 august, sub o mare tensiune, la sase luni de la lansarea invaziei ruse, in momentul in care Statele Unite vor anunta un nou ajutor militar de 3 miliarde de dolari, cel mai mare acordat vreodata Kievului, potrivit AFP. „Trebuie sa fim constienti ca maine (miercuri), sunt posibile provocari respingatoare ale Rusiei si atacuri brutale”, a avertizat marti seara Volodimir Zelenski. „Si, bineinteles, vom raspunde oricarei manifestari a terorismului rus”, a adaugat presedintele ucrainean, care avansase deja sambata trecuta ca „Rusia… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a exprimat marti convingerea ca drapelul ucrainean va flutura din nou in toate zonele din Ucraina ocupate in prezent de Rusia, inclusiv in peninsula Crimeea, anexata de Moscova din 2014, potrivit EFE. Intr-un discurs pronuntat cu ocazia Zilei nationale a…

- Ucraina a negat implicarea in moartea Dariei Dugina – fiica ideologului ultranationalist rus Aleksandr Dugin, considerat un apropiat al presedintelui rus Vladimir Putin -, pe fondul temerilor ca atentatul cu mașina capcana a ridicat miza razboiului dintre Rusia și Ucraina. Consilierul principal al lui…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski cere ONU sa asigure securitatea centralei nucleare de la Zaporojie si saluta vizita facuta de omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, vazand-o drept un „mesaj puternic de sustinere”. Vesti dramatice vin de la Harkov, unde cel putin 12 persoane au fost ucise…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis ca face totul pentru a forma o arhitectura de securitate militara, politica si juridica pentru Ucraina, care va functiona pe termen lung, garantand pacea poporului ucrainean si a cerut populatiei sa nu se apropie de obiectele militare ale armatei…

- Joi, 4 august, țarile membre ale Uniunii Europene au impus sancțiuni impotriva fostului președinte ucrainean pro-rus Viktor Ianukovici și a fiului sau Oleksander, pentru presupusul lor rol in amenințarea la adresa securitații Ucrainei, scrie AFP cu referire la Hotnews . Consiliul European a precizat…

- Forțele ruse continua bombardamentele in regiunile din estul și sudul Ucrainei. De asemenea, in nord-est mai multe zone din Harkov au fost lovite de rachete luni dimineața, atacuri soldate cu moartea mai multor civili și ranirea catorva zeci. Președintele Volodimir Zelenski a ordonat armatei sa elibereze…

- Oficialii ruși au spus ca Ucraina a lansat atacuri cu rachete impotriva a trei platforme de extracție a gazelor din Marea Neagra, la sud de Odesa, intr-o aparenta escaladare a incercarilor Kievului de a slabi dominația maritima a Rusiei, transmite The Guardian. Olga Kovitidi, membra a „Consiliului Federației”…

- Toți copiii ucraineni care au venit pe lume in regiunea ocupata Herson, sudul Ucrainei, incepand cu 24 februarie, vor deveni automat cetațeni ruși, a declarat joi Kirill Stremousov, adjunctul șefului administrației militare-civile impuse de Rusia in regiune, pentru agenția de presa rusa RIA, citata…