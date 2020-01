Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu este suspect intr-un dosar penal pentru abuz in funcție. Anunțul l-a facut chiar liderul ALDE, care susține ca a primit o inștiințare de la Parchetul General. Dosarul vizeaza perioada in care a fost președinte al Senatului, iar anchetatorii il cerceteaza pentru ca nu a pus capat…

- Parchetul General a demarat o cercetare pentru abuz in serviciu dupa ce parlamentarul Cristian Marciu a ramas membru al Senatului, desi in 2015 justitia a decis definitiv ca a incalcat legea incompatibilitatilor si ar fi trebuit sa isi piarda functia. In calitate de presedintele al Senatului, Calin…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat luni, intr-o conferința de presa, ca formațiunea sa „va da tonul” pentru o moțiune de cenzura in cazul in care Guvernul Ludovic Orban desființeaza SIIJ prin OUG sau prin angajarea raspunderii. Tariceanu a explicat ca se va alia cu PSD pe aceasta tema,…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, le-a adus reproșuri luni, in plenul Senatului, atat social-democraților cat și liberalilor, la dezbaterile pe marginea moțiunii simple prin care PSD cere demisia ministrului Finanțelor, Florin Cițu. UPDATE - A trecut moțiunea simpla impotriva lui Florin…

- Fostul sef de la Transelectrica Marius Carasol a fost arestat preventiv, marti, de Judecatoria Sectorului 1 intr-un dosar in care este acuzat de inselaciune si uz de fals, au anuntat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Procurorii de la Parchetul General au dispus, marti, retinerea lui Carasol pentru…