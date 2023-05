Sub presiunea protestelor, Marcel Ciolacu vrea suspendarea negocierilor pentru noul Guvern

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat sambata ca e de acord cu propunerearea liderului PSD Marcel Ciolacu de suspendare a negocierilor politice intre PSD, PNL și UDMR pentru formarea noului guvern. „Sunt de acord cu aceasta propunere. Guvernarea este pentru oameni, prioritațile societații trebuie…

- Presedintele PSD , Marcel Ciolacu, considera ca orice negociere privind viitorul Guvern trebuie sa fie suspendata pana cand vor fi rezolvate solicitarile sindicatelor, dar si restanta ”majora” privind reforma pensiilor speciale. ”De cand am intrat la guvernare prioritatea noastra a fost stabilitatea…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, considera ca orice negociere privind viitorul Cabinet trebuie sa fie suspendata pana cand vor fi rezolvate solicitarile sindicatelor, dar si restanta „majora” privind reforma pensiilor speciale.

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a anunțat sambata, 20 mai, ca prioritatea politica trebuie sa fie „rezolvarea solicitarilor sindicatelor, dar și restanța majora privind reforma pensiilor speciale”, iar pana atunci a propus suspendarea negocierilor din coaliția PSD-PNL-UDMR…

- Premierul in funcție, care este și președintele PNL, Nicolae Ciuca, i-a uimit, luni, pe liberali cand a afirmat ca indiferent de propunerile acestora pentru viitorul cabinet de la Palatul Victoria, viitorul premier, adica președintele PSD Marcel Ciolacu, va fi cel care va decide lista finala a miniștrilor.…

- Președintele PSD a anunțat, in prezența premierului și a celuilalt lider al coaliției de guvernare, Kelemen Hunor, taieri masive la bugetari și in aparatul de stat. Marcel Ciolacu a vorbit, pe scena congresului UDMR la care Kelemen Hunor a fost reales președintele formațiunii pentru a cincea oara, despre…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a precizat, sambata, ca formatiunea pe care o conduce nu intentioneaza sa iasa de la guvernare si ca rotativa guvernamentala nu priveste UDMR. Hunor a admis, totuși, ca le-a propus lui Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu declanșarea de alegeri anticipate, dar ideea nu mai…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a ales sa mearga sa se roage, in Vinerea Mare, dar și sa transmita un mesaj – pe care il considera probabil, pe cat de plastic, pe atat de plin de emoție – pe contul sau de Facebook. „In Liniște, in liniștea Sinelui sau dumnezeiesc s-a stins ca Om pentru a […] The post…