Sub presiunea pandemiei, UE ia în considerare discuții pentru vaccinul russesc Sputnik V Un oficial care negociaza cu producatorii de vaccinuri in numele blocului a declarat pentru Reuters ca guvernele UE iau in considerare inițierea unor discuții cu dezvoltatorii Sputnik V și ca vor fi necesare cereri din partea a patru state membre pentru a incepe procesul, relateaza Reuters, potrivit Mediafax. Ungaria și Slovacia au cumparat deja vaccinul rusesc, Republica Ceha este interesata, iar oficialul UE a declarat ca Italia are in vedere utilizarea celui mai mare bioreactor producator de vaccin din țara pentru a produce Sputnik V. Bruxelles-ul a fost criticat pentru demarajul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

