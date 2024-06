Guvernul a aprobat OUG-ul privind implementarea e-TVA

Guvernul a aprobat vineri, 28 iunie, ordonanța de urgență pentru modificarea e-TVA, informează EuropaFM. Nota justificativă de TVA a fost abrogată și înlocuită cu o... The post Guvernul a aprobat OUG-ul privind implementarea e-TVA appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad . [citeste mai departe]