Sub ochii DNA, ”scandalul cetățeniilor” explodează la Odesa! Seria de dezvaluiri din ”Național” cu privire la rețelele paralele conectate la ”fabrica de cetațenii” in care se transformase ANC a dus la demiteri spectaculoase la varful Autoritații și chiar la deschiderea unui nou dosar penal la Direcția Naționala Anticorupție. Cu toate acestea, chiar și așa, cu DNA-ul suflandu-le in ceafa, unii dintre conducatorii Autoritații […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce fiul sau a facut acuzații extrem de grave la adresa ei, Brigitte Pastrama face primele declarații. Vedeta spune ca vrea sa faca pace cu Robert, insa doar daca ii va demonstra ca s-a schimbat!

- Complexul de blocuri din orașul german Gottingen (Saxonia Inferioara, Germania), unde sunt cazați și romani, a fost plasat in carantina pentru șapte zile, dupa ce 120 de persoane au confirmate cu coronavirus. Conform MAE, "nu sunt disponibile date cu privire la identitatea și cetațenia persoanelor infectate".Scandalul…

- PNL solicita procurorilor sa se autosesizeze cu privire la "gravele acuzatii" aduse de presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, conform carora Guvernul PNL a facut plati in avans de peste 415 milioane de lei "pentru despagubirea prietenilor de casa", sustinand ca afirmatiile "sunt o mare minciuna".Citește…

- Argeșul da in clocot. In plina lupta cu coronavirusul, liberalii din Argeș se balacaresc cu PSD-iștii pe conducerea mai multor spitale din județ, fiecare partid dorind sa-și puna oamenii in funcție. Intrebat despre acest lucru, Catalin Bulf, președintele PMP Argeș, ne-a declarat: Toții sunt bolnavi.…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, considera ca „Executivul Orban a cazut la un nou examen”, prin faptul ca „i-a umilit pe romanii care veneau acasa, i-a ținut la cozi de 8 sau 10 ore și a facut din reintoarcerea acasa un adevarat iad”. Liderul ALDE puncteaza ca, pana acum, guvernanții…

- Institutul Național de Sanatate Publica a raportat inca 13 decese, sambata seara! 11 barbați și doua femei au murit, dupa ce s-au infectat cu noul coronavirus. La nivel național, bilanțul deceselor a urcat la 1.094Deces 1082 Barbat, 86 ani, județ Alba. Data confirmare: 15.05.2020.Data…

- Scandalul din jurul activitatii Autoritatii de Supraveghere Financiara are ecouri la nivel de Parlament. Fostul ministru Marius Budai, membru in Comisia de buget, finante-banci din Camera Deputatilor, for parlamentar pe care l-a și condus pana la un moment dat, se arata preocupat de controversele aparute…

- Un scandal a avut loc luni la sedinta CGBM in care s-a votat testarea a 11.000 de voluntari din Capitala. Un consilier PNL a spus ca proiectul seama a mita electorala. Scandalul s-a produs in sedinta...