- Franta intentioneaza sa majoreze de la 1 octombrie salariul minim la 10,48 euro (12,37 dolari) pe ora, a anuntat ministrul Muncii Elisabeth Borne, transmit DPA și Agerpres. Cresterea de 23% va compensa inflatia, asa cum prevede legea, a explicat oficialul francez. Preturile de consum în Franta…

- Ministrul economiei din Spania, Nadia Calvino, a anuntat, la la Forumul Ambrosetti din Cernobbio, Italia, ca Spania isi mentine strategia de a majora salariul minim pentru a reduce decalajul de prosperitate din tara, pe fondul celei mai rapide cresteri a inflatiei din ultimul deceniu, informeaza Agerpres…

- Aproximativ 9% din populatia cu varsta de peste 15 ani a UE a consumat zilnic bauturi racoritoare care contin zahar in anul 2019, insa statele membre cu cea mai mica pondere a populatiei care consuma zilnic astfel de bauturi sunt Estonia (2%), urmata de Lituania, Finlanda, Letonia si Romania (toate…

- Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a anuntat luni majorarea salariului minim cu 2%, informeaza publicatia Ekathimerini, citata de Agerpres.„Contrar sugestiilor reprezentantilor mediului de afaceri, Guvernul a decis majorarea salariului minim cu 2% anul acesta”, a declarat Mitsotakis,…