Sub control judiciar pentru un jaf la o sală de jocuri Judecatoria Craiova a dispus, marti, plasarea sub control judiciar a unui craiovean de 20 de ani, acuzat ca a jefuit o sala de jocuri de noroc din cartierul Valea Rosie. Potrivit anchetatorilor, tanarul a reusit sa plece cu suma de 8.000 de lei. Jaful a avut loc la inceputul lunii octombrie 2019, iar inculpatul a fost arestat preventiv pe 5 decembrie. Tanarul de 20 de ani este judecat pentru comiterea infractiunii de talharie calificata. Craioveanul de 20 de ani a fost retinut de oamenii legii la inceputul lunii decembrie 2019. Acesta a fost acuzat de comiterea infractiunii de talharie calificata,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

