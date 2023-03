Sub comanda lui Predoiu, lipsă totală de transparență la Ministerul Justiției Ministerul Justiției, primul care ar trebui sa vegheze la respectarea legii in Romania, o incalca in repetate randuri. Dupa ce pe ministrul Predoiu l-a luat gura pe dinainte și s-a antepronunțat cu privire la o soluție intr-un dosar, acum saboteaza accesul la informațiile de interes public. Lipsa de transparența se vede de cum intri pe site-ul instituției. Conform Legii 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public, instituțiile trebuie sa afișeze pe site anumite informații pentru cetațeni. Pe site-ul Ministerului Justiției sunt aparent niște informații, dar in momentul in care dorești… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Ministerul Dezvoltarii finanteaza 12 noi investitii, in 10 localitati din Romania, prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Proiectele, in valoare totala de 69.447.764 de lei, au fost depuse in cadrul celei de-a doua runde de atragere de fonduri pe componenta C5 – Valul Renovarii, pentru…

- Vicepresedintele USR, deputatul Iulian Bulai, a declarat, sambata, pentru Agerpres, ca nu crede ca va avea loc rotatia premierilor, iar alianta guvernamentala dintre PNL si PSD se va rupe. „Nu cred ca se va face rotatia pentru ca, in ultimii 6 ani, este un fenomen recurent pentru PSD de a fugi de responsabilitate…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat joi, 2 martie, ca a discutat cu premierul Nicolae Ciuca, dupa informațiile potrivit carora șeful Guvernului este nemulțumit de activitatea sa.„Aseara mi-am calcat pe obicei și am avut o convorbire cu domnul Nicolae Ciuca, prim-ministrul Romaniei.…

- „Pe fondul celor mai recente evoluții de securitate regionala, am avut astazi o noua intrevedere cu doamna Ana Revenco, ministrul afacerilor interne din Republica Moldova, recent reinvestita in funcție. Contextul de securitate din regiune ne obliga sa ne coordonam indeaproape și sa gestionam proactiv…

- „Lista acestor scoli este o lista detinuta de Ministerul Educatiei”, a declarat Cseke Attila, intrebat la finalul sedintei Guvernului detalii despre cele 118 scoli din Romania cu risc seismic despre care a vorbit premierul Nicolae Ciuca. Chestionat ddespre faptul ca Ministerul Educatiei solicita situatia…

- In zilele de 6, 7 și 8 februarie 2023, in intervalul orar 10.00 – 14.00, membrii SANITAS se aduna in Piața Victoriei pentru a cere public guvernanților sa-și respecte obligațiile legale fața de angajații din SANATATE și din ASISTENȚA SOCIALA. "Atat timp cat cei aflați la putere ignora nevoile reale…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, spune ca isi doreste „foarte mult” ca fostul premier Mihai Tudose, actual europarlamentar, sa intre in guvern in luna mai, atunci cand va avea loc „rotativa” la guvernare și vor fi inlocuiți premierul și o parte dintre miniștri, potrivit Hotnews. Intrebat, luni seara, la…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene ( MIPE ) a prezentat lista masurilor speciale de care vor beneficia persoanele vulnerabile in anul 2023. Ministrul Marcel Boloș susține ca ”sunt romani care vor primi sprijin de pana la 10.000 de lei”. Potrivit unui comunicat al Ministerului Investitiilor…