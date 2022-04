Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Shanghai raporteaza un numar record de cazuri de COVID. Orașul este inchis pentru a preveni raspandirea virusului, iar China a anunțat ca iși va menține politica, noteaza mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Autoritațile timișene au raportat, astazi, 144 de cazuri noi de imbolnavire cu COVID-19. In spitalele din Timiș sunt internate 110 de persoane diagnosticate cu COVID, dintre care 19 la Terapie Intensiva.

- ALBA: Un deces și 33 de cazuri noi de COVID. Numarul infectarilor active este in scadere. Situația completa pe localitați Autoritațile sanitare au anunțat ca in județul Alba au fost descoperite 33 de cazuri de COVID in ultimele 24 de ore, in urma testelor efectuate in laboratoarele DSP și ale Spitalului…

- Autoritațile au anunțat in bilanțul de miercuri ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 6.832 de noi cazuri confirmate cu COVID, depistate in 51.194 teste RT-PCR și antigen efectuate. De asemenea, au fost raportate 90 decese, dintre care unul anterior perioadei de referința.Numarul imbolnavirilor…

- Pandemia a trimis la insolvența aproape 50% din marile companii. Dintre acestea, cea care cere ridicarea de urgența a restricțiilor impuse de autoritați este industria HORECA. Reprezentanții trag un semnal de alarma și cer autoritaților sa ridice restricțiile din luna martie. In plus, aceștia susțin…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 898 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 3.571 teste efectuate (din care 2.030 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (478), Moșnița Noua (42), Lugoj (41)…

- Franța a inregistrat, marți, cel mai mare numar de cazuri Covid in ultimele 24 de ore, peste 464.000, potrivit The Guardian, fiind cel mai mare numar inregistrat de la inceputul pandemiei. Franța a inregistrat 464.769 de noi infecții cu Covid-19 in ultimele 24 de ore, au aratat datele oficiale marți,…

- Bilant COVID-19 - 9.884 de cazuri noi RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Este înca o zi în care în România se înregistreaza aproape 10.000 de cazuri noi de COVID. Autoritatile au anuntat, mai exact, 9884 de noi infectari în ultimele 24 de ore, cu…