Sub -60 de grade: Prea mult și pentru cea mai rece așezare din lume Saptamana trecuta minimele au scazut la sub -61 grade in Siberia, ceea ce este mult chiar și pentru o regiune atat de celebra pentru iernile super-geroase. Școlile s-au inchis și in cea mai rece localitate din lume, Oimiakon, fiindca minimele au scazut spre -59 grade. Acum vremea s-a mai ”incalzit” acolo, cu maxime ce au ajuns la -43. Vortexul polar s-a resimțit puternic in nordul Rusiei și al Canadei și in nordul Scandinaviei, iar cea mai mica temperatura a fost inregistrata pe 9 decembrie intr-o localitate siberiana situata la 800 m alt. Delyankir se numește și minima a fost -61,1, cea mai mica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

