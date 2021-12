Sub 500 de cazuri noi de COVID-19. La ATI sunt 527 de pacienți. Cea mai mare rată de infectare, în județul Arad In ultimele 24 de ore au fost 424 de cazuri noi de infectare cu coronavirus. Alte 36 de decese au fost raportate de autoritați. La ATI sunt 527 de pacienți cu COVID-19. Pana astazi, 20 decembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.798.629 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.738 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.726.051 de pacienți au fost declarați vindecați. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 424 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19),… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 1.793.643 de cazuri de infectare cu noul coronavirus COVID ndash; 19 . 1.717.348 de pacienti au fost declarati vindecati. Opt cazuri noi au fost inregistrate in judetul Constanta.Mai multe detalii in comunicatul oficial. Pana astazi, 13 decembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.793.643…

- Raport coronavirus la nivel national. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 931 de cazuri noi de persoane infectate. 37 de cazuri noi in judetul Constanta.Numarul infectarilor, in scadere fata de ieri.Pana astazi, 10 decembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.791.502 cazuri de infectare…

- Pana astazi, 9 decembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.790.571 de cazuri de infectare cu noul coronavirus COVID ndash; 19 , dintre care 10.584 sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare.In ultimele 24 de ore au fost…

- Pana astazi, 8 decembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.789.539 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.552 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.707.968 de pacienți au fost…

- Raport coronavirus 03 decembrie 2021 Pana astazi, 3 decembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.783.630 de cazuri de infectare cu noul coronavirus COVID ndash; 19 , dintre care 10.416 sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare.In…

- Datele complete din bilanț vor fi caute publice in buletinul informativ de la ora 13.00.Pana pe 29 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.628.501 cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 8.110 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada…

- In ultimele 24 de ore, in judetul Iasi au fost inregistrate un numar de 599 de cazuri noi de COVID, arata datele oficiale prezentate de catre Grupul de Comunicare Strategica. Din acest punct de vedere judetul nostru este pe locul III in tara dupa Bihor unde au fost inregistrate 632 de noi cazuri si…

- A fost publicat cel mai recent bilanț coronavirus de catre autoritațile din Romania. S-au inregistrat in ultimele 24 de ore:- 11.546 de cazuri noi de infectare- 299 de decesePana astazi, 17 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.457.260 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID…