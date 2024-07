Stiri pe aceeasi tema

- Spania a invins-o pe Franța cu scorul de 2-1 in semifinalele Campionatului European din Germania. Marca și L'Equipe, cele mai prestigioase cotidiene sportive ale celor doua țari, au oferit titluri sugestive. „Furia Roja” a caștigat in urma golurilor semnate de Dani Olmo și Lamine Yamal. Ibericii merg…

- Echipele de start pentru meciul dintre selectionatele Spaniei si Frantei, care are loc marti seara (22:00), pe Munchen Football Arena, in semifinalele Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania:Spania: 23. Unai Simon - 22. Jesus Navas, 4. Nacho, 14.

- Selecționerul iberic Luis de la Fuente (63 de ani) a propus modificarea regulamentului, prin eliminarea prelungirilor și trecerea direct la loviturile de departajare, „cel puțin pana la semifinale și finala”. Propunerea tehnicianului spaniol vine cu cateva ore inainte de meciul cu Franța, dupa ce specialiștii…

- Didier Deschamps (55 de ani), selecționerul Franței, este de parere ca Spania, viitoarea adversara din semifinalele Campionatului European din Germania este cea mai buna echipa de la acest turneu final. Spania și Franța sunt primele echipe care au obținut calificarea in semifinalele de la Euro 2024.…

- Prima semifinalista a Campionatului European de fotbal din Germania este Spania, care, astazi, 5 iulie 2024, a invins in sferturi selectionata tarii gazda.Spania s a impus cu 2 1 dupa prelungiri, dupa un gol marcat in minutul 119 Dupa 90 de minute de joc, scorul a fost 1 1.Au inscris Olmo 51 si Merino…

- Spania a obținut o victorie importanta in fața Italiei, scor 1-0, datorita unui autogol al lui Riccardo Calafiori, și a devenit a doua echipa calificata matematic in optimile de finala ale Campionatului European. In aceasta confruntare din El Clasico al Europei, naționala Spaniei a dominat categoric…

- Ziarul britanic The Telegraph a prefațat turneul final de Campionat European, cu cateva observații despre toate cele 24 de reprezentative care iși vor disputa marele trofeu. 11 zile ne despart de deschiderea Campionatului European de fotbal. Pe 14 iunie, ora 21:00, naționala țarii-gazda, Germania, va…

- Kylian Mbappe (25 de ani), golgheterul all-time al lui PSG, va semna cu Real Madrid din postura de jucator liber și va caștiga 26 de milioane de euro brut, fața de 72 de milioane cat lua in Franța. Salariului net de 14-15 miliioane i se adauga prima de instalare, 40 de milioane, achitata de campioana…