Stiri pe aceeasi tema

- Sub 3% din romani incap in adaposturile de protecție civila in cazul unui dezastru, conform unui studiu. In analizan nu sunt luate in considerare subsolurile de blocuri sau gurile de metrou din Capitala. De asemenea, conform datelor stranse de la primarii, in medie, 4,8% din populația municipiilor-reședința…

- In statistica realizata de ISE nu sunt luate in considerare subsolurile de blocuri sau gurile de metrou din Capitala. De asemenea, din cauza datelor furnizate in mod neunitar de primarii, ISU și prefecturi, nu am reușit sa identificam in fiecare caz cate adaposturi publice și cate private exista, de…

- Comisia Europeana anunța intrarea in vigoare a interdicției privind produsele din tutun incalzite aromatizate. Statele membre au la dispoziție opt luni pentru a transpune directiva in legislația lor naționala. Potrivit unui comunicat al CE, decizia raspunde creșterii semnificative a vanzarilor de astfel…

- Primaria Sectorului 3 va monta in perioada urmatoare indicatoare speciale pentru semnalizarea locurilor unde se afla adaposturi de protecție civila, potrivit unui anunț oficial. Indicatoarele vor fi montate atat pe ușile de acces in adaposturi, cat și pe peretele de la intrarea in imobile semne distinctive…

- Romanii vor avea acces cu animalele de companie in mijloacele de transport in comun, in instituțiile publice, dar și in cele de drept privat care au obținut statut de utilitate publica ori sunt autorizate sa presteze un serviciu public, in regim de putere publica. Așa prevede un proiect de lege pentru…

- Asiguratorii RCA impreuna cu Biroul Asiguratorilor Auto din Romania (BAAR) pun la dispozitia asiguratilor RCA aplicatia digitala Amiabila, prin care conducatorii auto vor putea completa si in format electronic formularul de „Constatare amiabila de accident”, in conformitate cu prevederile legale, potrivit…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, va participa in perioada 13-15 octombrie, la Berlin, la Congresul Socialistilor Europeni (PES Congress), in cadrul caruia social-democratii europeni vor vota o rezolutie pentru sustinerea ferma a aderarii Romaniei la spatiul Schengen. Potrivit PSD, rezolutia transmite…

- Garzile de Frontiera ale Ucrainei au primit 500 de veste antiglonț și caști din kevlar din partea Romaniei, potrivit unui anunț facut pe pagina de Facebook. „Garzile de Frontiera ucrainene au primit un lot de „armura” din Romania. 500 de veste antiglonț și caști Kevlar au fost primite recent de unitațile…