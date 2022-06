Sub 2500 de absolvenți de liceu susțin examenul de bacalaureat Peste 2350 de absolventi de liceu s-au inscris pentru sustinerea examenului national de Bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2022. Examenul național de bacalaureat 2022 (prima sesiune) a inceput astazi cu probele de evaluare a competențelor, programate in intervalul 6 – 16 iunie.

In județul Hunedoara, 2355 de absolvenți de liceu. Sunt 2049 din promoția curenta și 306 din seriile anterioare, s-au inscris pentru a susține probele, integral sau parțial, in funcție de rezultatele obținute in sesiunile anterioare și recunoscute ca atare. In situația in care un candidat refuza sa… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

