Peste 6 mii de persoane s-au vaccinat la Centrul deschis in localitate in luna mai. Aici intra și cei care au venit din alte zone ale țarii pentru a se imuniza. Procentul de vaccinare al locuitorilor din orașul Sangeorgiu de Padure nu trece astfel de 20 de procente, mult prea puțin in opinia primarului Csibi […] Articolul Sub 20 % din locuitorii orașului Sangeorgiu de Padure s-au vaccinat apare... Source